Из-за закона о защите данных мужчина не смог пригласить друзей отца на его похороны(15)
Издание Eesti Päevaleht пишет, как мужчина из-за закона о защите данных не смог получить контакты друзей отца, чтобы пригласить их на его похороны.
Издание Eesti Päevaleht пишет, как мужчина из-за закона о защите данных не смог получить контакты друзей отца, чтобы пригласить их на его похороны.
Отец жителя Таллинна Реймо Пейала в возрасте 77 лет умер от рака. Это произошло в середине июня. Телефон он взял с собой в больницу, зарядное устройство осталось дома. К моменту смерти мужчины батарея его телефона уже разрядилась.
Похороны состоялись через несколько дней. Пейал захотел пригласить на похороны друзей отца, но все номера остались в телефоне отца. Попытка подобрать PIN-код провалилась и мужчина отправился в представительство Elisa. Мужчина рассказал о ситуации консультантам и попросил выдать ему PUK-код. После долгих выяснений стало ясно: код выдавать нельзя в целях защиты личных данных. Мужчину попросили вернуться через полгода со свидетельством о вступлении в наследство. Только после этого мобильный телефон и находящиеся в нем данные станут собственностью сына.
По словам руководителя службы по связям с общественностью Elisa Таави Тедре, здесь самое важное, кому принадлежит номер. ”Если владельцем является умерший, то независимо от того, насколько благородна цель, PUK-код или другие данные могут быть переданы третьей стороне только после получения свидетельства о наследовании”, — пояснил он.
”Если речь идет о родственниках, которые приходят, чтобы закрыть номер, и в регистре народонаселения имеется отметка о смерти, то теоретически эти родственники могут оформить номер на свое имя и таким образом стать владельцем этого номера”, — добавил Тедер.
Глава отдела по надзору Инспекции по защите данных Марис Юха подтвердила, что одного лишь свидетельства о смерти недостаточно. Чтобы получить доступ к данным умершего, близкому человеку необходимо свидетельство о наследовании. Юха пояснила, что SIM-карта и сопутствующие коды являются средством реализации прав, вытекающих из договора о предоставлении услуг мобильной связи, для использования которых необходимы наличие правовых отношений между лицом и оператором, в данном случае на основании свидетельства о наследовании.
Почему нельзя было сделать исключение и дать Пейалу PUK-код? По словам Юха, согласно закону об электронных коммуникациях, данные хранятся в секрете. ”Это элементарный принцип безопасности:пароли и PIN-коды предоставляются только пользователю услуги. Если бы было иначе,в паролях не было бы смысла”.
После смерти человека остается множество данных. По словам Юха, самые деликатные из них — это данные о здоровье и электронная переписка. ”Если бы наследник попросил у Gmail данные умершего человека, то, вероятно, много не получил бы”. Она добавила, что некоторые адреса электронной почты закрываются автоматически, если человек не использует их определенное время.
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