31.08.2019, 10:40
Из-за водопроводной аварии ограничено движение на Суур-Сыямяэ. Перенаправляют и автобусы
В связи с водопроводной аварией у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 13а, дорогу закрывают для движения. Переправляют и автобусное движение.
В связи с водопроводной аварией у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 13а, дорогу закрывают для движения. Переправляют и автобусное движение.
Tallinna Vesi просит участников движения избегать передвижения в районе и выбирать альтернативную траекторию поездки.
Предприятие приносит извинения за неудобства и восстановит обычную организацию движения при первой возможности.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
Годовалого мальчика нашли мертвым спустя 2 дня поисков в Башкирии
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»