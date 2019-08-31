31.08.2019, 10:40

Из-за водопроводной аварии ограничено движение на Суур-Сыямяэ. Перенаправляют и автобусы


rus.delfi.ee
EST 3
Veeavarii Tööstuse 20
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

В связи с водопроводной аварией у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 13а, дорогу закрывают для движения. Переправляют и автобусное движение.

Tallinna Vesi просит участников движения избегать передвижения в районе и выбирать альтернативную траекторию поездки.

Предприятие приносит извинения за неудобства и восстановит обычную организацию движения при первой возможности.

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