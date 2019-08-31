31.08.2019, 10:40
Из-за водопроводной аварии ограничено движение на Суур-Сыямяэ. Перенаправляют и автобусы
В связи с водопроводной аварией у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 13а, дорогу закрывают для движения. Переправляют и автобусное движение.
В связи с водопроводной аварией у дома по адресу Суур-Сыямяэ, 13а, дорогу закрывают для движения. Переправляют и автобусное движение.
Tallinna Vesi просит участников движения избегать передвижения в районе и выбирать альтернативную траекторию поездки.
Предприятие приносит извинения за неудобства и восстановит обычную организацию движения при первой возможности.
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