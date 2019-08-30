30.08.2019, 08:00

Из-за водопроводной аварии ограничено движение на Петербури теэ

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rus.delfi.ee
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Tallinna tänavad
Tallinna tänavadFoto: Ilmar Saabas

В связи с восстановительными работами после водопроводной аварии у дома по адресу Петербури теэ, 48 закрыты две полосы движения в сторону города.

Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативную траекторию езды.

Предприятие восстановит обычную организацию движения при первой возможности.

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