Из-за водопроводной аварии ограничено движение на Петербури теэ

В связи с восстановительными работами после водопроводной аварии у дома по адресу Петербури теэ, 48 закрыты две полосы движения в сторону города.
Tallinna Vesi просит участников движения руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать альтернативную траекторию езды.
Предприятие восстановит обычную организацию движения при первой возможности.
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