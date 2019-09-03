Из-за Таллиннского марафона изменится организация движения общественного транспорта

С 16.30 до 18.15 автобусы линии 59 в сторону Пикакари пойдут в объезд по улице Ристику, бульвару Колде, улицам Сыле, Ситси, Пальяссааре, а в сторону Балтийского вокзала — по улицам Пальяссааре,Ситси и Сыле, бульвару Колде и улице Ристику. Полностью прерывается движение с 16 до 19.30 на трамвайных линиях 1 и 2 и автобусных линиях 3 и 73.

На короткое время — с 16.45 до 17.15 автобусы линии 5 в сторону Метсакоол пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Лайкмаа, Нарвскому шоссе с остановками на объезде Площадь Вабадузе и Эстония, а в сторону Мяннику — с 16.45 до 17.45 — по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония,Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе с остановками на объезде Кивисилла — на улице Гонсиори, Эстония — на Театральной площади и Кескхайгла — на улице Ливалайа.

Автобус линии 18 в сторону Лаагри с 16.45 до 17.15 пойдет от центра "Виру"по Нарвскому шоссе, улице Лайкмаа, бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе.

Автобус линии 36 в сторону Вяйке-Ыйсмяэ с 16.45 до 17.15 пойдет по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе.

Первые троллейбусы линий 1, 4 и 5 в начале простоя остановятся на Палдиском шоссе до перекрестка с Тоомпуйестеэ. Троллейбусы 1 и 5 линий во время простоев будут следовать до остановки Лилле, а троллейбусы 3 и 4 линий — до остановки Койду.

Движение трамваев линий 3 и 4 прерывается с 16.45 до 17.15. Один из траваев 4 линии будет стоять у аэровокзала и отправится, как только Пярнуское шоссе откроется для трамвайного движения.

8 сентября с 8 до 16 часов автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ и улице Эндла с остановкой А.Адамсони на Тоомпуйестеэ, автобусы линий 41 и 41B пойдут в сторону Какумяэ по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе, автобусы линии 36 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Тетральной площади, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе.

С 9 до 12 часов автобусы линии 40 в обоих направлениях пойдут в объезд по Палдискому шоссе и улице Сыле с остановками на остановках, имеющихся на объезде, автобусы линии 59 в обоих направлениях пойдут в объезд по Палдискому шоссе, улицам Сыле, Ситси, Пальяссааре с остановками на остановках, имеющихся по маршруту объезда.

С 9.30 до 16 часов маршрут линии 72 сокращается до перекрестка улиц Сыле и Копли с конечной остановкой Малева на направлении к центру города.

С 10.30 до 16 часов автобусы линии 73 на направлении от центра города пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, а в обратном направлении — по улицах Ахтри, Хобуяама, Нарвскому и Пярнускому шоссе, автобусы линии 3 пойдут на направлении от центра города в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Хобуяама и Ахтри, бульвару Мере, а к центру города — по улице Нийне, бульвару Пыхья, улице Суур-Раннавярав и бульвару Мере.

С 8 до 11 часов маршрут автобусов линии 50 продлевается к центру города по улицам Маяка и Лубья, Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори, а в обратном направлении — по улицам Гонсиори и Пронкси, Тартускому шоссе, улицам Ласнамяэ, Маяка, Петербури, Маяка и пер. Маяка с остановками на улице Маяка на трамвайной остановке Пер.Маяка в сторону центра города, на трамвайных остановках Сикупилли и Маяка — в обоих направлениях, на Тартуском шоссе — Буссияам и Кесктург в обоих направлениях на имеющихся автобусных остановках, на бульваре Рявала — на остановке Торнимяэ (в сторону центра города) и на улице Гонсиори — на остановке Кивисилла автобусов линий 67 и 68.

8 сентября полностью прекращается движение с 8 до 16 часов трамваев линий 1 и 2. На трамвайных линиях 3 и 4 могут возникать кратковременные простои с 8.45 до 10.30, на автобусных линиях 3 и 73 — с 8 до 10.30.