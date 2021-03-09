Из-за системного неравенства русское население Эстонии испытывает больше страхов во время коронавируса

Солист нарвской рок-группы Avenue и профессиональный маклер из Ида-Вирумаа Кирилл Смирнов перенес коронавирус в тяжелой форме. ”Сначала у меня была высокая температура, выше 39°. Я попал в больницу. Через десять дней температура нормализовалась, жар спал, и меня выписали из больницы. Мне сказали, что я больше не заразен. Но через десять дней после выписки из больницы я снова заразился. И это был еще более сложный вариант, чем предыдущий. Температура 40° держалась несколько дней, пришлось опять вызывать скорую”, — рассказал Смирнов, добавив, что его случай был очень редким.

Работодатель Кирилла Смирнова с пониманием отнесся к ситуации. ”Я раздал своих клиентов коллегам. Общение проходило посредством писем по электронной почте. Начальство сказало, чтоб я оставался дома, что они постараются помочь, чем могут. Ко мне отнеслись с дружелюбием, оказав поддержку. Но в офис ходить не разрешили".

Нарвская учительница Светлана Иванова даже рада, что переболела коронавирусом. По ее словам, она хотела перенести COVID-19, но специально заразиться не пыталась. "Рано или поздно мы все переболеем этой болезнью", — считает она. "Честно говоря, я даже рада, что так случилось. Теперь со спокойным сердцем могу поехать в гости к родственникам в Россию. Даже мой брат сказал, что мне повезло. Я чувствовала себя нормально, только обоняние пропало. Подумала, вдруг будет осложнение, поэтому взяла неделю больничного”, — рассказывает она. На работе к ее желанию пойти на больничный отнеслись с пониманием и никаких возражений со стороны начальства не было", — рассказала учительница.

На работе Ивановой посоветовали вакцинироваться, но она от этой возможности отказалась. Она пояснила, что не является антипрививочником. ”Но вакцину, изобретенную, так сказать, на коленках, я себе вводить не позволю. Я хотела переболеть коронавирусом и переболела. Специально зараженных людей я для этого не искала, но я подумала, что было бы хорошо, если бы организм сам справился с этой болезнью", — объяснила она. Иванова также добавила, что ей это было нужно для того, чтобы не заразить своих близких в случае, если болезнь будет протекать бессимптомно и она не будет об этом знать. ”Может быть, близкие перенесли бы эту болезнь в гораздо более тяжелой форме", — предполагает женщина.