Из-за системного неравенства русское население Эстонии испытывает больше страхов во время коронавируса

Болезненный вопрос вакцинации
Исследования показали, что в начале февраля этого года неэстонцы были менее заинтересованы в вакцинации, чем эстонцы. О своем желании или планах вакцинироваться заявили 69% эстонцев и 47% неэстонцев.
По словам Андеро Уусберга, отсутствие у русскоязычных жителей большого интереса к вакцинации можно частично объяснить заниженным чувством опасности. "Вакцинация - это решение, где на одной чаше весов все хорошее, что я получу от вакцины, а на другой - все плохое, что, возможно, с этим связано. Чем больше перевешивает "хорошая" сторона весов, тем серьезнее я отношусь к этой болезни, от которой меня защитит вакцина. Если же я не считаю эту болезнь очень серьезной угрозой, то польза от вакцины автоматически уменьшается, и появятся люди, которые вообще не будут видеть смысла в вакцинации".
В определенной степени на принятие решения может также повлиять доверие к системе, которая предлагает вакцину, сказал Уусберг. Согласно последнему исследованию, жители других национальностей меньше доверяют Рийгикогу, правительству и местным самоуправлениям, чем эстонцы. Больше всего разница ощущается в отношении к правительству: ему доверяют 64% эстонцев и 45% представителей других национальностей. Уусберг подчеркнул, что гораздо важнее не отношение к государственным учреждениям, а факт, доверяет ли человек, планирующий вакцинацию, своему семейному врачу или, например, региональной больнице.
В СМИ не раз отмечалось, что русскоязычные жители в большей степени хотят получить вакцину Sputnik, произведенную в России. Эта разница во многом связана с разным медиапространством и влиянием России.
Советник по стратегической коммуникации Государственной канцелярии Марианна Макарова считает, что пресса слишком обобщает отдельные случаи или оценки отдельных медицинских работников со всем русским населением Эстонии, в то время как достоверных данных о том, какие вакцины предпочитают разные группы, просто нет. "В то время, когда вакцинация не доступна для всех возрастных групп, а предназначена прежде всего для пожилых людей или лиц из группы риска, данные и опыт медицинских работников ограничены этими конкретными группами", - сказала она.
Макарова напомнила, что если эстонские СМИ распространят эти комментарии на всех русскоязычных жителей Эстонии, то это может значительно исказить реальность. "Такое сильное обобщение в СМИ создает фон для конформизма - если человек прочитает из нескольких источников, что "эстонские русские предпочитают вакцину X и боятся вакцины Y", есть вероятность, что некоторые люди предпочтут вакцину X и начнут бояться Y".
По словам Евгения Осиновского, он сам не так давно слышал распространенные в Нарве истории о людях, которые планируют дождаться вакцины Sputnik. «С другой стороны, в этом конкретном вопросе меня по разным причинам беспокоят рассказы о готовности как эстонцев, так и россиян проводить вакцинацию. Я думаю, что отношение к этому более завуалировано среди эстонцев, потому что мы еще не пришли к всеобщей вакцинации населения. Боюсь, это будет довольно неприятный сюрприз".
Кескюла признала, что культурные особенности, количество членов семьи, обычаи и традиции могут сыграть свою роль в развитии заболевания, но, по ее мнению, этому аспекту уделяется несправедливо большое внимание. Она считает, что неправильно подчеркивать только культурную специфику. ”Что меня раздражает, так это то, как общественное мнение Эстонии начинает создавать образ ”другого” — мол, смотри, он замызганный, непохожий на нас, глупый, и поэтому больше подвержен заражению коронавирусом. Ему в вину ставят иное поведение, отчего [русскоговорящие жители] могут показаться более безответственными”, — сказала она с негодованием. Среди прочего, по мнению Кескюла, жители Нарвы могли потерять бдительность в вопросах распространения коронавируса из-за того, что первая волна их особо не затронула.
Информационное пространство сужается
Часто отличное поведение русскоязычного населения в период коронакризиса связывают с разным информационным пространством, что, по мнению экспертов, тоже несправедливо. Исследование показывает, что неэстонцы получают информацию о коронавирусе из источников, весьма схожих с эстонскими: в первую очередь из эстонских новостных порталов, таких как Delfi или Postimees (60% неэстонцев), но также и из социальных сетей (30%), ETV, интернет-страниц государственных департаментов и портала ERR. Новости и программы ПБК и российского телевидения находятся только на 11-м месте, информацию оттуда получают лишь 11% граждан неэстонской национальности.
”Я бы не стала все сводить к национальности”, — сказала Макарова об осведомленности населения страны. "Согласно проведенному исследованию, важнее, чем национальность, может быть уровень образования и умение понять, когда информация вводит в заблуждение или имеет место дезинформация, а также принять для себя решение доверять конкретным источникам и не участвовать в эмоциональных теориях заговора".
Она отметила, что пандемия коронавируса привлекла в эстоноязычное информационное пространство больше русскоязычных жителей. Весной прошлого года около 20% жителей Эстонии, русских по национальности, назвали своим главным источником информации российское телевидение. К осени прошлого года их стало вдвое меньше, их доля остается на уровне 10%. Рейтинги также показывают, что значительно выросло доверие русскоязычных жителей Эстонии к телеканалу ETV+.
”В то же время я, конечно, не исключаю, что если информация, распространяемая в Эстонии, не совпадает с тем, что исходит из России, то она требует внимания — прежде всего это касается старшего поколения, которое чаще использует телевидение”, — сказала Макарова.
Системное неравенство
Foto: Andres Putting
По словам бывшего министра труда и здравоохранения Эстонии Евгения Осиновского, эстонское государство не осознало, что коронакризис более опасен для людей русской национальности. "Эстонское государство в целом не желает признавать или систематически заниматься проблемой социального неравенства русскоязычного населения. Официальной особенностью интеграции Эстонии на протяжении многих лет было то, что весь вопрос заключается в знании языка - давайте выучим язык, и тогда они будут такими же успешными, как эстонцы".
Осиновский, который на протяжении всей пандемии коронавируса находился в оппозиции Рийгикогу, считает, что во время кризиса социальному неравенству уделялось мало внимания. "Вопрос информационного пространства и языка информации был определенно принят во внимание, и я скорее это признаю. В то время как в начале марта [прошлого года] у Департамента здоровья не было даже русскоязычного веб-сайта, а российское государственное телевидение, по примеру Марта Хельме, рассказывало о гусином жире, шерстяных носках и вирусе, изобретенном американцами, эстонское государство не общалось с русскоязычными жителями. Но когда на проблему обратили внимание, ей стали заниматься довольно систематично и хорошо. В обычных условиях информированию русскоязычного населения, конечно же, не уделяется такого систематического внимания, как это делалось в контексте коронавируса".
По мнению Осиновского, в решении проблемы не хватало обсуждений. "Здесь мы должны согласиться с оценкой Яны Тоом о том, что в Эстонии недостаточно русскоязычного медиапространства, дискуссионного пространства, места для проведения обсуждений. Кое-что из этого предлагает ETV+, но нет русскоязычных печатных СМИ, а новостные порталы в основном ограничены переводом новостей с эстонского языка. Мало разнообразия в дискуссиях и, конечно, мало обсуждений различных аспектов коронакризиса", - добавил он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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