Из-за шторма встали 11 пассажирских поездов в западном направлении

Сегодня после полудня остановились шедшие в западном направлении поезда Elron. Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг пояснила Delfi, что шторм повредил контактную сеть где-то между Пяэскюла и Кейла.

"Из контактной сети пропал ток, что означало то, что ехать на поездах было невозможно — поэтому возникли задержки, — сказала Адамберг. — К настоящему моменту поезда запущены". Ликвидацией проблемы занимались специалисты Eesti Raudtee.

Адамберг констатировала, что поезда в западном направлении по-прежнему могут опаздывать, и попросила пассажиров следить за сообщениями на домашней странице Elron.

"В связи с масштабной неполадкой в инфраструктуре рейсы западного направления опаздывают как минимум на 30 минут", — сообщила Elron на своей домашней странице.

Вставшие поезда после полудня заменили автобусами, которые доставили людей до конечной станции. Шторм нарушил движение 11 поездов.