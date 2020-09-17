Из-за шторма встали 11 пассажирских поездов в западном направлении
Хотя к настоящему моменту проблема решена, пассажирам все-таки придется считаться с опозданием.
Хотя к настоящему моменту проблема решена, пассажирам все-таки придется считаться с опозданием.
Сегодня после полудня остановились шедшие в западном направлении поезда Elron. Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг пояснила Delfi, что шторм повредил контактную сеть где-то между Пяэскюла и Кейла.
"Из контактной сети пропал ток, что означало то, что ехать на поездах было невозможно — поэтому возникли задержки, — сказала Адамберг. — К настоящему моменту поезда запущены". Ликвидацией проблемы занимались специалисты Eesti Raudtee.
Адамберг констатировала, что поезда в западном направлении по-прежнему могут опаздывать, и попросила пассажиров следить за сообщениями на домашней странице Elron.
"В связи с масштабной неполадкой в инфраструктуре рейсы западного направления опаздывают как минимум на 30 минут", — сообщила Elron на своей домашней странице.
Вставшие поезда после полудня заменили автобусами, которые доставили людей до конечной станции. Шторм нарушил движение 11 поездов.
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