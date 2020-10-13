Из-за ремонта железной дороги изменится расписание поездов между Таллинном и Раквере

”Для выполнения ремонтных работ отрезок железной дороги Тапа-Раквере на следующей неделе будет необходимо частично закрыть, и это означает, что в некоторых случаях при поездках между Таллинном и Раквере придется использовать автобус”, — сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Изменения коснутся вечерних рейсов Таллинн-Раквере в понедельник, среду и пятницу, в случае которых от Тапа поездку придется продолжить на автобусе. Во вторник, четверг и субботу автобусом на отрезке от Раквере до Тапа придется воспользоваться уже на утренних рейсах Раквере-Таллинн”.

Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.

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