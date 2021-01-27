Из-за ремонта улицы Поска в Таллинне произойдут изменения в движении автобусов и трамваев

Трамвайный маршрут номер 1 будет направлен в объезд по направлению Копли-Тонди-Копли. По направлению к Тонди трамваи будут следовать по маршруту Мере пст., пл. Виру, Пярну мнт., ул. Тонди. По направлению в Копли маршрут отобразится зеркально. Дополнительные остановки будут совершаться на всех имеющихся на маршруте трамвайных остановках, кроме остановок ”Таллиннский университет”, ”Койдула”, ”Кадриорг” и ”Поска”.

Маршрут автобусной линии номер 8 будет продлен до остановки ”Балтийский вокзал”. Дорога по направлению к вокзалу будет пролегать по Нарва мнт., Мере пст., Пыхья пст., улицам Сууртюки и Раннамяэ. Дополнительные остановки на маршруте: ”Хобуяама” (на Нарва мнт.), ”Мере пст.”, ”Горхолл” и конечная ”Балтийский вокзал”.

По направлению к Эйгрумяэ маршрут автобуса номер 8 пройдет по ул. Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Пыхья пст. Дополнительные остановки: ”Балтийский вокзал” (остановка нр. 6), ”Горхолл”, ”Мере пст.”, ”Хобуяама” (на Нарва мнт.). Остановки ”Виру кескус” в автобусном терминале не будет.

На Нарвском шоссе будут сооружены временные дополнительные остановки. По направлению из города добавится остановка ”Хобуяама” (автобусные маршруты 5 и 8) и временная остановка возле трамвайной остановки возле Таллиннского университета (автобусные маршруты 1А, 5, 8, 29, 60 и 63). По направлению в центр города добавится остановка между перекрестками улиц Бензийни и Фильми (автобусные маршруты 1А, 5, 8, 29, 34А, 35, 38, 44, 51, 60 и 63).

Ремонтные работы будут производиться на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт., также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт. по направлению в центр города. В ходе ремонта улица Поска получит совершенно новый облик, существенно улучшатся возможности для движения пешеходов и велосипедистов, успокоится движение, будет упорядочена организация парковки. Обновятся техносети и уличное освещение, будет построен трубопровод ливневой канализации. Договорной срок сдачи работ — 15 октября.

Жителям района обеспечен доступ к их недвижимости. Участников движения просят следовать временным указателям и учитывать, что ремонт нарушит привычное движение.