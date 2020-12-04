Из-за распоряжения правительства носить маски в суд обратились три человека

Люди, недовольные требованием правительства носить маску или прикрывать нос и рот иным способом, могут обратиться в административный суд.
Первые три ходатайства о первичной правовой защите, поданные вместе с исками, в суде удовлетворены не были — решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.
"Относительно самих жалоб суд еще решение не вынес. Также не решено, будут ли приняты иски к рассмотрению", — сообщила ERR пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.
Жалобу необходимо подавать там, где находится ответчик: так как речь идет о правительстве, которое находится в Таллинне, то всеми жалобами занимается Таллиннский административный суд — две жалобы были поданы через Тартуский административный суд, который передаст их в Таллинн.
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