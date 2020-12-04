Из-за распоряжения правительства носить маски в суд обратились три человека

Люди, недовольные требованием правительства носить маску или прикрывать нос и рот иным способом, могут обратиться в административный суд.

Первые три ходатайства о первичной правовой защите, поданные вместе с исками, в суде удовлетворены не были — решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.

"Относительно самих жалоб суд еще решение не вынес. Также не решено, будут ли приняты иски к рассмотрению", — сообщила ERR пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

Жалобу необходимо подавать там, где находится ответчик: так как речь идет о правительстве, которое находится в Таллинне, то всеми жалобами занимается Таллиннский административный суд — две жалобы были поданы через Тартуский административный суд, который передаст их в Таллинн.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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