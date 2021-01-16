16.01.2021, 11:13

Из-за проблем с поставками Эстония вынуждена снизить темпы вакцинации


EST
Koroonavaktsiini saabumine
Foto: Andres Putting

По состоянию на сегодняшнее утром в Эстонии первую дозу вакцины от коронавируса получили около 18 000 человек. В связи с неожиданным уменьшением поставок вакцины Pfizer/BioNTech темпы
вакцинации от COVID-19 в Эстонии на следующей неделе несколько замедлятся, сообщает Министерство социальных дел.

Вакцинация продолжится в домах по уходу, а также начнется вакцинация медицинских работников второй дозой вакцины. Расширение целевых групп вакцинации откладывается минимум на неделю.

В понедельник, 18 января, Департамент здоровья получит новую партию вакцины Pfizer/BioNTech в размере 6825 доз вместо обещанных 9750.

О проблемах с поставками вакцины для Эстонии стало известно вчера. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

При этом, согласно свежему опросу, более 60% жителей Эстонии готовы вакцинироваться от COVID-19.

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