Из-за отравления метанолом в Козе погибли трое мужчин

15 января в поселке Козе в доме на ул. Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины. Погибшие было знакомы и первоначальные результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.

„Употребление веществ неизвестного происхождения может закончиться трагедией. Алкоголь ли это или наркотики, никогда не надо употреблять вещества, в происхождении которых нельзя быть уверенным", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство.

Полиция просит всех, у кого есть информация и нелегальном алкоголе в Козе или других местах Эстонии, позвонить на номер 112.