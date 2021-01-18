Из-за отравления метанолом в Козе погибли трое мужчин

На выходных в квартирном доме в поселке Козе (Харьюмаа) были найдены тела трех мужчин. Первые результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти стало отравление метанолом.
15 января в поселке Козе в доме на ул. Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины. Погибшие было знакомы и первоначальные результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.
„Употребление веществ неизвестного происхождения может закончиться трагедией. Алкоголь ли это или наркотики, никогда не надо употреблять вещества, в происхождении которых нельзя быть уверенным", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство.
Полиция просит всех, у кого есть информация и нелегальном алкоголе в Козе или других местах Эстонии, позвонить на номер 112.
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