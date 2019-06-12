12.06.2019, 14:40
Из-за неполадок в компьютерной системе переход границы в Лухамаа был затруднен
В среду утром произошли неполадки в компьютерных системах пограничного пункта Лухамаа, ввиду чего пересекающим границу пришлось ожидать в очереди дольше обычного. К настоящему моменту проблема решена.
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