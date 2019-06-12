12.06.2019, 14:40

Из-за неполадок в компьютерной системе переход границы в Лухамаа был затруднен


rus.delfi.ee
EST 15
Tartu-Luhamaa maantee
фото иллюстративноеFoto: MARI LUUD

В среду утром произошли неполадки в компьютерных системах пограничного пункта Лухамаа, ввиду чего пересекающим границу пришлось ожидать в очереди дольше обычного. К настоящему моменту проблема решена.

По словам пресс-секретаря полиции Рагне Кейск, неполадки были с девяти до десяти, а граница не была полностью перекрыта. Просто на ее пересечение требовалось больше времени.

Читайте также:
Читайте также: