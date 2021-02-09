Из-за морозов школьникам могут отменить уроки

По данным Министерства образования и науки, уроки учеников с первого по шестой классы можно отменить, если не организован привоз детей в школу и обратно, а температура воздуха на улице опускается ниже -20 градусов. Ученики с седьмого по девятый классы могут оставаться дома, если на улице мороз ниже -25 градусов. На старшеклассников отмена занятий из-за морозов не распространяется.

"Несмотря на низкие температуры, для пришедших в школу учеников организуют различную деятельность", — сказала пресс-секретарь министерства Мари Аннус. По ее словам, для оставшихся дома детей могут организовать учебную работу с использованием цифровых решений.

"Также имеются требования к температуре в классах. Уроки отменяются в классах, в которых холоднее +19 градусов, а в спортивном зале температура ниже +18 градусов", — подчеркнула Аннус.

Уроки физкультуры на улице для учеников младшего возраста отменяют, если температура воздуха падает ниже -10 градусов, а для учеников 7-12 классов — если температура ниже -15 градусов. Также при этом следует учитывать скорость ветра. Уроки следует проводить только при умеренном ветре — до 8 м/с.

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