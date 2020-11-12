12.11.2020, 14:14

Из-за ложных сообщений от Департамента здоровья женщина была вынуждена соблюдать карантин


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Koroonaviiruse drive-in testimine Tartus
Foto: Argo Ingver

Департамент здоровья признает, что из-за большой загруженности работников департамента в единичных случаях люди могут получать вводящие в заблуждение сообщения о том, что они контактировали с больным коронавирусом, пишет Maaleht.

В пятницу, 30 октября, Реэт Яаллай из Выру получила от Департамента здоровья СМС и автоматический звонок с информацией о том, что она контактировала с больным коронавирусом. ”Я сразу подумала о том, что это могло произойти, когда я ездила к врачу в Тарту, так как была я там довольно долго”, — сказала женщина.

Она позвонила на номер государственной инфослужбы, где ей дали номер Департамента здоровья. Но, поскольку уже было поздно, в ведомстве никто не отвечал, а впереди были выходные.

Утром Реэт снова позвонила на инфотелефон, где ей сначала не ответили, но позже перезвонили и сообщили, что ее нет ни в пятничном, ни субботнем списке. Для окончательного подтверждения женщина после выходных связалась с департаментом, где ей принесли извинения за ошибку.

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Как бы то ни было, 6 ноября она снова получила автоматический звонок. В департаменте перед ней снова извинились и посоветовали написать жалобу, чего она в итоге делать не стала.

По словам руководителя коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саара, сейчас нагрузка на департамент крайне велика и люди, действительно, могут получать ложные сообщения и звонки.

”Если вы получили подобного рода сомнительное сообщение или автоматический звонок, то рекомендуем вам обратиться в местное представительство Департамента здоровья, то есть в региональное отделение, которое поможет вам решить ситуацию”, — сказал Саар.

По данным ведомства, по состоянию на вчерашний день под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находилось более 9000 человек, а по всей Эстонии — более 13 500.

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