Из-за коронавируса жителям Эстонии рекомендуют избегать мероприятий в закрытых помещениях

По словам руководителя департамента Юлара Ланно, с точки зрения борьбы с распространением коронавируса ключевое значение будут иметь ближайшие два месяца, сообщили в среду утренние новости ETV+.

Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, а в этот период обычно проходит много различных мероприятий.

Чиновник советует отдавать предпочтения тем из них, которые проводятся на свежем воздухе.

"Не стоит не давать людям возможность собираться в тесных помещениях, лучше проводить время на свежем воздухе. Пока погода позволяет различные мероприятия разумнее проводить на улице, также следует решить, может, что-то из мероприятий было лучше отменить", — сказал Ланно.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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