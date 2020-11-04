Из-за коронавируса жителям Эстонии рекомендуют избегать мероприятий в закрытых помещениях
В Департаменте здоровья рекомендуют жителям по возможности избегать массовых мероприятий, которые проводятся в тесных закрытых помещениях.
В Департаменте здоровья рекомендуют жителям по возможности избегать массовых мероприятий, которые проводятся в тесных закрытых помещениях.
По словам руководителя департамента Юлара Ланно, с точки зрения борьбы с распространением коронавируса ключевое значение будут иметь ближайшие два месяца, сообщили в среду утренние новости ETV+.
Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, а в этот период обычно проходит много различных мероприятий.
Чиновник советует отдавать предпочтения тем из них, которые проводятся на свежем воздухе.
"Не стоит не давать людям возможность собираться в тесных помещениях, лучше проводить время на свежем воздухе. Пока погода позволяет различные мероприятия разумнее проводить на улице, также следует решить, может, что-то из мероприятий было лучше отменить", — сказал Ланно.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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