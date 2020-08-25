Из-за коронавируса закрыли бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве

В связи с закрытием бюро в этих городах переносятся все теоретические и практические экзамены по вождению, намеченные на следующие две недели. Те, чей теоретический экзамен окажется просрочен в течение последующих двух недель, новый тест сдавать не придется. Новое время экзаменов будет назначено, как только нормализуется ситуация.

Заказанные в бюро документы будут высланы по почте, а регистрационные знаки — в посылочные автоматы.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!