Из-за коронавируса в таллиннском общественном транспорте больше не продают билеты(1)
Руководство Tallinna Linnatranspordi AS на сегодняшнем собрании решило ввести профилактические меры для защиты водителей общественного транспорта.
Руководство Tallinna Linnatranspordi AS на сегодняшнем собрании решило ввести профилактические меры для защиты водителей общественного транспорта.
В связи с распространением коронавируса COVID19 в автобусах, трамваях и троллейбусах TLT в течение сегодняшнего дня откажутся от продажи билетов у водителей. Также пассажиры больше не смогут входить в автобусы и троллейбусы через переднюю дверь, и для защиты водителей будет создана санитарная зона от передней двери до первого ряда сидений. Новые меры будут действовать до изменения оценки опасности ситуации.
Билеты на общественный транспорт в автобусах, трамваях и троллейбусах по-прежнему можно купить посредством бесконтактного платежа через валидатор, в интернете или по мобильному телефону.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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