Из-за коронавируса переносятся многие экзамены по вождению

Департамент обещает связаться со всеми клиентами, которых касается ситуация, и предложить новое время для проведения экзамена.
Оплачивать государственную пошлину еще раз в таких случаях не надо.
Также департамент напоминает, что при посещении бюро самообслуживания и на экзаменах следует носить маски. В случае болезни или симптомов заболевания следует перенести экзамен.
Бюро в Курессааре будет закрыто с 23 февраля до конца недели. Людям, зарегистрированным в этот промежуток времени на экзамен по теории, будет бесплатно предложено новое время.
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