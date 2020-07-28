Из-за беспечного больного коронавирусом жителя Тарту заразились еще два человека

Как подтвердили Delfi в Департаменте здоровья, сегодня стало известно, что анализы двух связанных с жителем Тарту, который будучи больным, посещал общественные места, показали положительный результат. Эти данные будут отображены в завтрашней статистике.

Как мы писали ранее, 18 июля он посетил ночной клуб Vabank, а на следующий день Meresuu SPA. 23 июля он посетил киносеанс с началом в 21:00 в Tartu Lõunakeskus. Также он был в нескольких магазинах. В этот период он был заразен для окружающих.

По словам руководителя Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийи Лухт, мы имеем дело с очень опасным поведением, которым человек не только поставил под угрозу свое здоровье, но и мог посодействовать т. н. второй волне эпидемии.

Специалист отметила, что с любыми признаками болезни следует оставаться дома и проконсультироваться с семейным врачом.

Сам больной рассказал Delfi, что две недели назад он был у семейного врача, который предположил, что у него ангина. Спустя неделю симптомы не исчезли, и семейный направил его на анализ на COVID-19. На момент посещения кинотеатра 23 июля у него было лишь подозрение на коронавирус, а результаты должны были поступить утром. По словам тартусца, он пошел в кино, поскольку уже давно купил билеты. Там он, по его утверждению, держал необходимую дистанцию.

Отмечается, что на момент посещения общественных мест, у данного человека имелись симптомы заболевания.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!