Из-за аварии водопровода ограничено движение на перекрестке улиц Тёэстузе и Салме

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Priit Simson

В связи с аварией водопровода сегодня вечером с 19.30 ограничивается движение на перекрестке столичных улиц Тёэстузе и Салме, где закрывается на время ремонтных работ движение по полосе на улице Тёэстузе в сторону центра города. В объезд пойдет и общественный транспорт.