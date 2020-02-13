13.02.2020, 19:26

Из-за аварии водопровода ограничено движение на перекрестке улиц Тёэстузе и Салме


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Из-за аварии водопровода ограничено движение на перекрестке улиц Тёэстузе и Салме
Priit Simson

В связи с аварией водопровода сегодня вечером с 19.30 ограничивается движение на перекрестке столичных улиц Тёэстузе и Салме, где закрывается на время ремонтных работ движение по полосе на улице Тёэстузе в сторону центра города. В объезд пойдет и общественный транспорт.

Предприятие Tallinna Vesi просит участников движения следовать временным дорожным знаком и выбирать по возможности альтернативный маршрут движения.

Tallinna Vesi просит извинения за причиненные неудобства. Привычное движение будет восстановлено при первой возможности.

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