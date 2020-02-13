13.02.2020, 19:26
Из-за аварии водопровода ограничено движение на перекрестке улиц Тёэстузе и Салме
В связи с аварией водопровода сегодня вечером с 19.30 ограничивается движение на перекрестке столичных улиц Тёэстузе и Салме, где закрывается на время ремонтных работ движение по полосе на улице Тёэстузе в сторону центра города. В объезд пойдет и общественный транспорт.
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