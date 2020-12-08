08.12.2020, 07:59

Из-за аварии водопровода движение в центре Таллинна нарушено

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Veeavarii Tööstuse 20
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

Из-за аварии аварии водопровода возле Суур-Амеэрика, 25 в центре Таллинна для движения закрыты две полосы из трех.

Движение на месте регулируется, сообщает AS Tallinna Vesi.

Tallinna Vesi рекомендует избегать движения по улице Суур-Амеэрика и выбирать альтернативный маршрут. По плану, авария будет ликвидирована к вечеру, однако из-за восстановительных работ движение может быть нарушено до завтра.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать временным дорожным знакам.

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