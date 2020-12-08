Из-за аварии водопровода движение в центре Таллинна нарушено

Из-за аварии аварии водопровода возле Суур-Амеэрика, 25 в центре Таллинна для движения закрыты две полосы из трех.
Движение на месте регулируется, сообщает AS Tallinna Vesi.
Tallinna Vesi рекомендует избегать движения по улице Суур-Амеэрика и выбирать альтернативный маршрут. По плану, авария будет ликвидирована к вечеру, однако из-за восстановительных работ движение может быть нарушено до завтра.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать временным дорожным знакам.
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