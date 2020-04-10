10.04.2020, 15:50

Из владельца музея в работники завода: местному предпринимателю нечем платить за аренду во время кризиса

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"лучше так, чем сидеть дома и жаловаться"
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Из владельца музея в работники завода: местному предпринимателю нечем платить за аренду во время кризиса
Андрейс и Ирина Русиновски

Андрейс Русиновскис несколько лет назад открыл музей видеоигр LVLup в Таллинне. Дела шли хорошо, пока правительство не ввело чрезвычайное положение. Журналист RusDelfi поговорил с Андрейсом и узнал, на что он теперь живет и какие у него планы на будущее.

"Недавно приехал с завода (общаемся мы с ним по телефону в 9 часов вечера — RusDelfi), у меня очень интересная работа, я дроблю пластик по 12 часов в день", — говорит он.

Андрейс заведует интерактивным музеем с раритетными видеоиграми — Nintendo 1985 года, Sega 1986 года, PlayStation 1994 года. По его словам, клиентов было достаточно, помещение сдавали под дни рождения и лекции, например, RMK о защите природы. "Был еще концерт бардовской музыки, сходка ЛГБТ-сообщества. Мы с многих или не брали деньги, или брали совсем маленькие — с концерта получили 26 евро".

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Музей — не приносит доход, редко получалось заработать 300 евро в месяц, после вычета всех затрат. Поэтому Андрейс всегда работал где-то еще: в молодежном центре, руководил музыкальным проектом от управы Пыхья-Таллинна, пару месяцев назад устроился в типографию. Но из-за пандемии коронавируса и оттуда пришлось уйти. Теперь отдушина приносит лишь убытки. Так как даже во время кризиса нужно что-то есть и где-то ночевать, поэтому сейчас ему приходится трудиться на заводе, где делают пластиковую тару.

Музей видеоигр LVLup

"Так получилось, что два месяца до кризиса я не работал еще где-то, но занимался музеем — вкладывал в него. Весна — самое прибыльное время, зимой вложились в помещение, улучшили мебель, купили диван. В марте на каждые выходные были заказы — дни рождения. 13 марта, когда потребовали все закрыть, было два заказа, на следующий день тоже, за те выходные потеряли 1000 евро.

С зарплаты от типографии оплатил аренду квартиры, счета, теперь по нулям. Жена попала на неоплачиваемый отпуск. Какие-то остатки денег положил на счет музея, чтобы не потерять его. На моем личном счету минус 45 евро. Поэтому мы собрали всю мелочь по дому — и пару раз сходили в магазин за "бронзу" (монеты номиналом от 1 до 5 евроцентов — RusDelfi). Пришлось идти на завод. Не стал искать лучших вариантов и что-то из себя строить. Нужно спасаться, шанс есть — пошел работать. Надо пережить этот момент. Лучше я буду получать копейки, перебирая мусор, чем сидеть дома, плакать и злиться на государство", — рассказывает он.

Аренда за помещение под музей — 1700 евро, плюс коммунальные и другие мелочи — получается 2000 евро в месяц. За март придется платить полную сумму. За апрель и май сказали, что можно половину.

"Сначала мы ругались с Ассоциацией художников (это арендодатель) — мы ведь не работаем, за что и на что платить? Потом нам объяснили, так как сама Ассоциации художников платит определенной фирме за здание, и если они не будут платить, то все здание пропадет. А это еще хуже", — объясняет Андрейс.

Оказавшись в таком отчаянном положении, Андрейс написал пост — с просьбой поддержать "бизнес". "Мы ни на что не рассчитывали, но собрали 2400 евро. Я очень благодарен всем". Затем Андрейс отметил, что в идеале нужно 4000 евро: заплатить за март 2000 евро, за апрель и май по 1000.

"Но одно точно, есть очень много людей, которые полюбили наш музей видеоигр, — добавил он. — И почти никто из них не геймер, как правило, все наши постоянные клиенты вообще в игры не играют. Их просто зацепила атмосфера и сама идея. Особенно много разношерстной молодежи собралось вокруг нашего проекта. Кто-то смог пожертвовать деньги, кто-то просто расшарил наш пост, а кто-то написал мне лично, что не может помочь деньгами, но всегда рад поработать и помочь с переездом.

Хочется не думать о каждой копейке, а просто развивать идею. Столько всего еще не реализовано, столько всего еще нужно докупить, доделать. Главное спокойствие и терпение. Посмотрим что будет через месяц".

Рассказать свою историю борьбы с кризисом можно по э-почте rus@delfi.ee или vitali.bestsastnoi@delfi.ee

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