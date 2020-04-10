Из владельца музея в работники завода: местному предпринимателю нечем платить за аренду во время кризиса

Аренда за помещение под музей — 1700 евро, плюс коммунальные и другие мелочи — получается 2000 евро в месяц. За март придется платить полную сумму. За апрель и май сказали, что можно половину.
"Сначала мы ругались с Ассоциацией художников (это арендодатель) — мы ведь не работаем, за что и на что платить? Потом нам объяснили, так как сама Ассоциации художников платит определенной фирме за здание, и если они не будут платить, то все здание пропадет. А это еще хуже", — объясняет Андрейс.
Оказавшись в таком отчаянном положении, Андрейс написал пост — с просьбой поддержать "бизнес". "Мы ни на что не рассчитывали, но собрали 2400 евро. Я очень благодарен всем". Затем Андрейс отметил, что в идеале нужно 4000 евро: заплатить за март 2000 евро, за апрель и май по 1000.
"Но одно точно, есть очень много людей, которые полюбили наш музей видеоигр, — добавил он. — И почти никто из них не геймер, как правило, все наши постоянные клиенты вообще в игры не играют. Их просто зацепила атмосфера и сама идея. Особенно много разношерстной молодежи собралось вокруг нашего проекта. Кто-то смог пожертвовать деньги, кто-то просто расшарил наш пост, а кто-то написал мне лично, что не может помочь деньгами, но всегда рад поработать и помочь с переездом.
Хочется не думать о каждой копейке, а просто развивать идею. Столько всего еще не реализовано, столько всего еще нужно докупить, доделать. Главное спокойствие и терпение. Посмотрим что будет через месяц".
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