Из владельца музея в работники завода: местному предпринимателю нечем платить за аренду во время кризиса

"Недавно приехал с завода (общаемся мы с ним по телефону в 9 часов вечера — RusDelfi), у меня очень интересная работа, я дроблю пластик по 12 часов в день", — говорит он.

Андрейс заведует интерактивным музеем с раритетными видеоиграми — Nintendo 1985 года, Sega 1986 года, PlayStation 1994 года. По его словам, клиентов было достаточно, помещение сдавали под дни рождения и лекции, например, RMK о защите природы. "Был еще концерт бардовской музыки, сходка ЛГБТ-сообщества. Мы с многих или не брали деньги, или брали совсем маленькие — с концерта получили 26 евро".

Музей — не приносит доход, редко получалось заработать 300 евро в месяц, после вычета всех затрат. Поэтому Андрейс всегда работал где-то еще: в молодежном центре, руководил музыкальным проектом от управы Пыхья-Таллинна, пару месяцев назад устроился в типографию. Но из-за пандемии коронавируса и оттуда пришлось уйти. Теперь отдушина приносит лишь убытки. Так как даже во время кризиса нужно что-то есть и где-то ночевать, поэтому сейчас ему приходится трудиться на заводе, где делают пластиковую тару.

Музей видеоигр LVLup

"Так получилось, что два месяца до кризиса я не работал еще где-то, но занимался музеем — вкладывал в него. Весна — самое прибыльное время, зимой вложились в помещение, улучшили мебель, купили диван. В марте на каждые выходные были заказы — дни рождения. 13 марта, когда потребовали все закрыть, было два заказа, на следующий день тоже, за те выходные потеряли 1000 евро.

С зарплаты от типографии оплатил аренду квартиры, счета, теперь по нулям. Жена попала на неоплачиваемый отпуск. Какие-то остатки денег положил на счет музея, чтобы не потерять его. На моем личном счету минус 45 евро. Поэтому мы собрали всю мелочь по дому — и пару раз сходили в магазин за "бронзу" (монеты номиналом от 1 до 5 евроцентов — RusDelfi). Пришлось идти на завод. Не стал искать лучших вариантов и что-то из себя строить. Нужно спасаться, шанс есть — пошел работать. Надо пережить этот момент. Лучше я буду получать копейки, перебирая мусор, чем сидеть дома, плакать и злиться на государство", — рассказывает он.