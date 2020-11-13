Из тюрьмы освободились шесть больных коронавирусом. Ими занимается Департамент здоровья

По сообщению пресс-службы эстонских тюрем, на данный момент в Вируской тюрьме COVID-19 диагностирован у 192 осужденных, к тому же инфицированными оказались 24 сотрудника.

Один находившийся на стационарном лечении заключенный вернулся сегодня в камеру, еще двое по-прежнему лечатся в больнице.

"Из зараженных заключенных по состоянию на сегодняшний день освободились шесть человек, чьи данные для последующего контроля мы передали Департаменту здоровья", - сообщили в пресс-службе.

В Таллиннской тюрьме выявлено всего семь инфицированных заключенных и шесть больных из числа персонала. В Тартуской тюрьме на утро пятницы больных среди заключенных или сотрудников нет.

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