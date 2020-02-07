Из третьих стран в эстонских университетах больше всего студентов из России и Нигерии(2)
Из-за пределов Европейского союза в Эстонию чаще других приезжают получать высшее образование студенты из России, Нигерии и Украины.
Из-за пределов Европейского союза в Эстонию чаще других приезжают получать высшее образование студенты из России, Нигерии и Украины.
По данным Министерства внутренних дел, в период с 2015 по 2019 год в Тартуском университете прибывшие из третьих стран студенты в большинстве своем были гражданами России, Украины и Азербайджана, пишет rus.err.ee.
В Таллиннском техническом университете помимо граждан стран ЕС преимущественно учились граждане Нигерии, Индии и Бангладеша. Более сотни нигерийцев также обучались в Таллиннском университете и в Школе бизнеса Mainor. В последнем большинство студентов приехало из Бангладеша.
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