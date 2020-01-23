Из столичного пруда Шнелли откачают воду. Зачем?

”Мы регулярно чистим пруд Шнелли от мусора и даже привлекали для этого водолазов, но это не долгосрочное решение. Последняя основательная чистка пруда проводилась более 30 лет назад и поэтому настало время вновь откачать из пруда воду и очистить его от грязи и мусора. Мы заказали исследование, которое рассказало о ”внутренней жизни” пруда и указало на необходимость основательной чистки. Для этого мы объявили конкурс госпоставки, чтобы найти подходящее предприятие, которое осушит пруд и после окончания работ приведет его в порядок”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Подавать заявки на конкурс госпоставки можно до 10 февраля. Перечень работ включает: откачку воды из пруда, очистку пруда от грязи и мусора, закачку воды в пруд, приведение в порядок пруда и его окрестностей. Работы необходимо осуществить в соответствии с предварительным проектом и учитывая требования защиты окружающей среды и охраны памятников старины. Заявка на конкурс должна содержать техническое описание технологии осушения пруда (используемые насосы, трубы и т.д.).

”Очистка пруда Шнелли — это шаг на пути к обновлению всей территории Тоомпарка. Прошлой весной рядом с прудом был снесен сарай, который долгое время портил вид и был магнитом для нарушителей порядка, а также были прорежены кусты и улучшено освещение. После очистки пруда можно будет подумать о возможности создать на его берегу современный павильон или кафе, где летом мог бы быть прокат лодок, а зимой прокат коньков, в случае, если вновь наступит зима”, — добавил Свет.