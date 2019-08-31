Из списка "запрещенных" удалены три фамилии. Теперь их может взять каждый(18)
Через каждые три года дополняется список широко распространенных фамилий, которые люди не могут взять по своему желанию без уважительной причины.
Через каждые три года дополняется список широко распространенных фамилий, которые люди не могут взять по своему желанию без уважительной причины.
Фамилия слишком широко распространена, если ее носят более 500 человек. Одной из уважительной причин является, например, вступление в брак.
Министр народонаселения Рийна Солман отправила на согласование постановление вместе с новым списком, из которого по сравнению со списком трехлетней давности исчезли три фамилии. Это Федеров(а), Киккас и Мартинсон.
Новых фамилий по сравнению с постановлением 2016 года не прибавилось.
Список широко распространенных фамилий в алфавитном порядке:
1. AAS
2. AASA
3. AAVIK
4. ADAMSON
5. ALEKSANDROV(A)
6. ALEKSEEV(A)/ALEKSEJEV(A)
7. ALLIK
8. ANDERSON
9. ANDREEV(A)/ANDREJEV(A)
10. ANTON
11. ANTONOV(A)
12. ARRO
13. ARU
14. AUS
15. BARANOV(A)
16. BELOV(A)
17. BOGDANOV(A)
18. DANILOV(A)
19. DMITRIJEV(A)
20. FILIPPOV(A)
21. FJODOROV(A)
22. FROLOV(A)
23. GAVRILOV(A)
24. GOLUBEV(A)
25. GRIGORJEV(A)
26. GUSEV(A)/GUSSEV(A)
27. HALLIK
28. HANSEN
29. HEIN
30. HUNT
31. ILJIN(A)
32. ILVES
33. IVANOV(A)
34. JAKOBSON
35. JAKOVLEV(A)
36. JEFIMOV(A)
37. JEGOROV(A)
38. JOHANSON
39. JÕESAAR
40. JÕGI
41. JÄNES
42. JÄRV
43. JÄRVE
44. JÜRGENS
45. JÜRGENSON
46. KAASIK
47. KADAK
48. KALA
49. KALDA
50. KALININ(A)
51. KALLAS
52. KALLASTE
53. KANGRO
54. KANGUR
55. KARPOV(A)
56. KARRO
57. KARU
58. KASE
59. KASK
60. KAUR
61. KESKÜLA
62. KIKAS
63. KIRS
64. KIVI
65. KIVISTIK
66. KOKK
67. KOLK
68. KOORT
69. KOPPEL
70. KOZLOV(A)
71. KOTKAS
72. KRUUS
73. KUKK
74. KULL
75. KURG
76. KURVITS
77. KUZMIN(A)
78. KUZNETSOV(A)
79. KUUS
80. KUUSIK
81. KUUSK
82. KÕIV
83. KÄRNER
84. KÜTT
85. LAANEMETS
86. LAAS
87. LAUR
88. LEBEDEV(A)
89. LEMBER
90. LEPIK
91. LEPP
92. LEPPIK
93. LIIV
94. LIIVA
95. LILL
96. LIND
97. LUHT
98. LUIK
99. LUTS
100. LÕHMUS
101. LÄÄNE
102. MAASIK
103. MAKAROV(A)
104. MAKSIMOV(A)
105. MARIPUU
106. MARTIN
107. MATVEJEV(A)
108. MEIER
109. MELNIKOV(A)
110. METS
111. MIHHAILOV(A)
112. MIKK
113. MILLER
114. MITT
115. MOROZOV(A)
116. MUST
117. MÕTTUS
118. MÄE
119. MÄGI
120. MÄND
121. MÄNNIK
122. MÖLDER
123. MÜÜR
124. NIKIFOROV(A)
125. NIKITIN(A)
126. NIKOLAEV(A)/NIKOLAJEV(A)
127. NOVIKOV(A)
128. NURK 129. NÕMM
130. NÕMMIK
131. OJA
132. ORAV
133. ORLOV(A)
134. OTS
135. PAAS
136. PAJU
137. PALM
138. PALU
139. PARTS
140. PAVLOV(A)
141. PETERSON
142. PETROV(A)
143. PIHLAK
144. PIIR
145. PLOOM
146. POLJAKOV(A)
147. POPOV(A)
148. POST
149. PUKK
150. PUUSEPP
151. PÕDER
152. PÕLD
153. PÄRN
154. PÄRNA
155. RAND
156. RAUD
157. RAUDSEPP
158. REBANE
159. ROHTLA
160. ROMANOV(A)
161. ROOS
162. ROOTS
163. ROSENBERG
164. RÄTSEP
165. RÜÜTEL
166. SAAR
167. SAKS
168. SARAPUU
169. SARV
170. SEMJONOV(A)
171. SEPP
172. SERGEJEV(A)
173. SIKK
174. SILD
175. SMIRNOV(A)
176. SOKOLOV(A)
177. SOLOVJOV(A)
178. SOOSAAR
179. SOROKIN(A)
180. STEPANOV(A)
181. SUSI
182. ZAHHAROV(A)
183. ZAITSEV(A)
184. TALI
185. TALTS
186. TAMM
187. TAMME
188. TAMMIK
189. TEDER
190. TILK
191. TIMOFEJEV(A)
192. TOMINGAS
193. TOMSON
194. TOOM
195. TOOME
196. TOOMING
197. TOOMSALU
198. TOOTS
199. TROFIMOV(A)
200. TSVETKOV(A)
201. TÕNISSON 202. UIBO
203. UNT
204. UUSTALU
205. VAHER
206. VAHTER
207. VAHTRA 208. VAINO
209. VALGE
210. VALK
211. VARES
212. VARIK
213. VASILIEV(A)
214. VASSILJEV(A)
215. VESKI
216. VIIRA
217. VINOGRADOV(A)
218. VOLKOV(A)
219. VOROBJOV(A)
220. VÄLI
221. ÕUN
222. ÕUNAPUU
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