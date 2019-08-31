Из списка "запрещенных" удалены три фамилии. Теперь их может взять каждый

Фамилия слишком широко распространена, если ее носят более 500 человек. Одной из уважительной причин является, например, вступление в брак.

Министр народонаселения Рийна Солман отправила на согласование постановление вместе с новым списком, из которого по сравнению со списком трехлетней давности исчезли три фамилии. Это Федеров(а), Киккас и Мартинсон.

Новых фамилий по сравнению с постановлением 2016 года не прибавилось.

Список широко распространенных фамилий в алфавитном порядке: