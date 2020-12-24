Из садов и дворов Кристийне бесплатно вывезли 13 102 мешка с листвой

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, в такой зеленой части города с большим количеством частных домов владельцы участков недвижимости каждую осень сталкиваются с проблемой уборки и вывоза опавшей листвы, и здесь им на помощь приходит районная управа.

”Кристийне — очень зеленый район, у нас много частных домов, больших участков недвижимости и квартирных товариществ. Кампания по вывозу осенней листвы направлена на помощь жителям нашего района. Хотя биологические отходы озеленительных и садовых работ принимают все станции переработки мусора в Таллинне, заказ транспорта для их вывоза не каждому по карману. В рамках осенней кампании партнер районной управы бесплатно забрал до десяти мешков с листьями от всех, кто зарегистрировался”, — пояснил Рийбе.

”Подобные биоотходы нельзя выбрасывать в контейнеры для бытового мусора, поскольку это сырье для повторного использования, из которого посредством биологической переработки получают богатую питательными веществами почву. Более экологически чистой и дешевой альтернативой является самостоятельное компостирование отходов озеленения в своем саду, однако нередко там растут такие деревья, листья которых плохо разлагаются. Разумеется, листья нельзя сжигать! Ведь все мы хотим, чтобы наш район оставался чистым и красивым, и здесь было бы приятно жить. Вывоз мешков с листьями начался 16 ноября и завершился 20 декабря”, — пояснил Рийбе. Транспортировку мешков осуществила фирма Floratum OÜ.