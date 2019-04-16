Из развозчика апельсинов — в киберпреступники. Мужчина из Силламяэ обчистил банковские счета сотен иностранных граждан(5)
36-летний мужчина из Силламяэ обчистил сотни банковских счетов и заработал более 100 000 евро, пишет Eesti Päevaleht.
36-летний мужчина из Силламяэ обчистил сотни банковских счетов и заработал более 100 000 евро, пишет Eesti Päevaleht.
По словам близких, 36-летний Максим К. никогда не вел расточительный образ жизни. Несмотря на то, что ему принадлежала частная собственность в Виймси и три машины, человеком он был простым. В марте этого года его признали виновным в кибермошенничестве и наказали одним годом условно с испытательным сроком в полтора года.
Некоторое время мужчина трудился торговым агентом, но в 2012 году со скандалом покинул фирму. С того момента, по его собственным словам, все пошло наперекосяк. Постоянной официальной работы у него не было. ”С другом мы предоставляли услуги по электрике и сантехнике в квартирах”, — рассказал он на суде. Также он помогал другу с продажей и транспортировкой апельсинов. ”Я развозил апельсины клиентам, друг продавал. Я получал по 20 центов с килограмма”. Всего, по его словам, было пять тонн апельсинов, однако, прибыль была недостаточной, поэтому в ноябре 2014 года лучшим другом К. стал серый ноутбук Samsung.
К. погрузился в даркнет и стал покупать данные банковских счетов третьих лиц. Далее он перепродавал эти данные людям, которые заходили на счет и ”уводили” деньги. По договоренности часть денег получал К.. За несколько лет через его руки прошли данные сотен человек.
По оценке прокуратуры, полученная им криминальным путем прибыль составила 104 132 евро.
В качестве танкиста К. использовал своего одноклассника Дмитрия, который переводил К. поступившие на его счет деньги или снимал их наличными и передавал К.. Платы он за это не получал и о происхождении денег ничего не знал. ”Я покупал ему пиво и несколько раз дал 50 евро”, — сказал подсудимый.
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