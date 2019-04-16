Из развозчика апельсинов — в киберпреступники. Мужчина из Силламяэ обчистил банковские счета сотен иностранных граждан

По словам близких, 36-летний Максим К. никогда не вел расточительный образ жизни. Несмотря на то, что ему принадлежала частная собственность в Виймси и три машины, человеком он был простым. В марте этого года его признали виновным в кибермошенничестве и наказали одним годом условно с испытательным сроком в полтора года.

Некоторое время мужчина трудился торговым агентом, но в 2012 году со скандалом покинул фирму. С того момента, по его собственным словам, все пошло наперекосяк. Постоянной официальной работы у него не было. ”С другом мы предоставляли услуги по электрике и сантехнике в квартирах”, — рассказал он на суде. Также он помогал другу с продажей и транспортировкой апельсинов. ”Я развозил апельсины клиентам, друг продавал. Я получал по 20 центов с килограмма”. Всего, по его словам, было пять тонн апельсинов, однако, прибыль была недостаточной, поэтому в ноябре 2014 года лучшим другом К. стал серый ноутбук Samsung.



Graafika: Kairit Edovald



К. погрузился в даркнет и стал покупать данные банковских счетов третьих лиц. Далее он перепродавал эти данные людям, которые заходили на счет и ”уводили” деньги. По договоренности часть денег получал К.. За несколько лет через его руки прошли данные сотен человек.

По оценке прокуратуры, полученная им криминальным путем прибыль составила 104 132 евро.