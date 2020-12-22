22.12.2020, 11:50

Из правительственного резерва выделено 107 000 евро домам социального попечения

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EST
Hageri Hooldekodu
Pilt on illustratiivneFoto: Sven Arbet

Правительство решило выделить из своего резерва 107 000 евро Министерству социальных дел, чтобы компенсировать домам социального попечения дополнительные расходы на рабочую силу, связанные со случаями заболевания COVID-19.

Средства выделят некоммерческому объединению Halinga Turvakodu, Таммистескому дому социального попечения, фонду Kuressaare Haigla, Lihula Südamekodu OÜ, Saaremaa Südamekodu OÜ, акционерному обществу Viru Haigla (Tapa Pihlakodu) и Рапласкому центру социального попечения.

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