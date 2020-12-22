Из правительственного резерва выделено 107 000 евро домам социального попечения

Правительство решило выделить из своего резерва 107 000 евро Министерству социальных дел, чтобы компенсировать домам социального попечения дополнительные расходы на рабочую силу, связанные со случаями заболевания COVID-19.
Средства выделят некоммерческому объединению Halinga Turvakodu, Таммистескому дому социального попечения, фонду Kuressaare Haigla, Lihula Südamekodu OÜ, Saaremaa Südamekodu OÜ, акционерному обществу Viru Haigla (Tapa Pihlakodu) и Рапласкому центру социального попечения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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