06.02.2020, 13:41
Из Postimees снова уходят журналисты
Уже неделю главным редактором Postimees является Март Раудсаар. Сейчас стало известно, что пост руководителя новостной редакции покидает Урмас Яагант.
Уже неделю главным редактором Postimees является Март Раудсаар. Сейчас стало известно, что пост руководителя новостной редакции покидает Урмас Яагант.
В результате изменений заявление об уходе подала и журналист Эге Таммм.
Место Яаганта займет Георгий Белтадзе.
Раудсаар сказал Delfi, что не может комментировать ситуацию до того, как поговорит с персоналом.
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