06.02.2020, 13:41

Из Postimees снова уходят журналисты


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Delfi valimisõhtu
Foto: Taavi Sepp

Уже неделю главным редактором Postimees является Март Раудсаар. Сейчас стало известно, что пост руководителя новостной редакции покидает Урмас Яагант.

В результате изменений заявление об уходе подала и журналист Эге Таммм.
Место Яаганта займет Георгий Белтадзе.

Раудсаар сказал Delfi, что не может комментировать ситуацию до того, как поговорит с персоналом.

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