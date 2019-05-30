Из коридоров правительства: щелчок по носу Мартину Хельме. Лукас ищет офис в Тарту?

Бизнес-издание дало щелчок по носу Мартину Хельме

Когда министр финансов Эстонии Мартин Хельме совершал свой первый визит в Брюссель на встречу с коллегами из стран-членов ЕС, влиятельная экономическая газета Financial Times дала видному члену EKRE щелчок по носу.

Было договорено, что эстонский министр даст известному бизнес-изданию интервью. Но каково было удивление Хельме, когда выяснилось, что редакторы газеты сделали домашнюю работу и послали интервьюировать представителя эстонских национал-консерваторов мусульманку Мехрен Хани, которая в Брюссельской редакции FT занимается освещением европейской проблематики.

Как можно было и предположить, интервью не прошло гладко, потому что репортера помимо финансовых вопросов интересовал также и получивший международный резонанс жест Хельме, который можно истолковать как знак превосходства белой расы.

Напомним, что во время принесения присяги в Рийгикогу Мартин Хельме показал пальцами знак ”ОК”, после чего в его адрес прозвучали обвинения в расизме.

”Я не расист. Людей, которые не хотят участвовать путем иммиграции в коллективном национальном самоубийстве, называют расистами”, — объяснил Хельме в интервью корреспонденту FT, явно имеющему отношение к иммиграции.

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