Из иностранцев чаще всего в Эстонии вступают в брак граждане России и Украины

Самому старшему жениху было 89 лет, самой почтенной невесте – 71 год. Несовершеннолетние лица не вступали в брак. Наиболее щедрым на браки оказался июль, когда их было зарегистрировано 347. В выбранном молодоженами месте прошли 103 церемонии. При замужестве 1694 женщины взяли фамилию мужа, 59 мужчин при заключении брака взяли фамилию жены.

В 2020 году браки с гражданами других стран были заключены 734 раза – их доля составила в среднем 17% от количества заключаемых браков в месяц. В последние месяцы года доля вступающих в брак граждан других государств выросла – 34% лиц, вступивших в брак в ноябре, являлись гражданами 22 государств. Чаще всего это были граждане России (296), за ними следуют граждане Украины - 173 брака, Республики Беларусь – 28, Латвии – 19 и Литвы – 18 браков. Среди молодоженов были граждане 61 различной страны, наиболее экзотические из них – Чили, Филиппины, Таджикистан, Куба, Перу, Алжир и Корея.

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В 2020 году в Департаменте записи актов гражданского состояния три раза отметили юбилеи бракосочетания, два раза – золотую свадьбу (50 лет брака) и один раз – жемчужную (30 лет).

Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 516 свидетельств о праве на заключение брака, направленные в 56 стран. Женщины ходатайствовали о таких справках 282 раза, мужчины – 234 раза. Наиболее популярными странами для заключения брака стали Россия и Финляндия, а самыми экзотическими - Гибралтар, Барбадос, Камбоджа, Судан, Перу и Ямайка.

В 2020 году в департамент было представлено 1211 заявлений о разводе, зарегистрировано 1037 разводов, что на 55 меньше, чем годом ранее.

Рождаемость сократилась по всей стране. В столичном загсе в минувшем году было зарегистрировано 4571 рождение, что на 346 меньше, чем годом ранее. Родились 2334 мальчика и 2237 девочек, 88 пар двойняшек, и одна - тройняшек. В браке родились 2324 ребенка, заявление о признании отцовства подано при регистрации 2112 детей, в 135 случаях детей регистрировали матери-одиночки.

В 2020 году среди регистрировавших рождение ребенка родителей примерно 13% в месяц были гражданами других стран, в общей сложности из 27 государств. Наибольшее количество родителей из числа граждан других государств были гражданами России, Украины, Нигерии, Латвии, Республики Бангладеш, Финляндии, Пакистана, Италии, Литвы, Индии и Беларуси.