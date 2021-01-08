Из иностранцев чаще всего в Эстонии вступают в брак граждане России и Украины(4)
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния в 2020 году были заключены 2234 брака, что на 179 меньше, чем в 2019 году.
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния в 2020 году были заключены 2234 брака, что на 179 меньше, чем в 2019 году.
Самому старшему жениху было 89 лет, самой почтенной невесте – 71 год. Несовершеннолетние лица не вступали в брак. Наиболее щедрым на браки оказался июль, когда их было зарегистрировано 347. В выбранном молодоженами месте прошли 103 церемонии. При замужестве 1694 женщины взяли фамилию мужа, 59 мужчин при заключении брака взяли фамилию жены.
В 2020 году браки с гражданами других стран были заключены 734 раза – их доля составила в среднем 17% от количества заключаемых браков в месяц. В последние месяцы года доля вступающих в брак граждан других государств выросла – 34% лиц, вступивших в брак в ноябре, являлись гражданами 22 государств. Чаще всего это были граждане России (296), за ними следуют граждане Украины - 173 брака, Республики Беларусь – 28, Латвии – 19 и Литвы – 18 браков. Среди молодоженов были граждане 61 различной страны, наиболее экзотические из них – Чили, Филиппины, Таджикистан, Куба, Перу, Алжир и Корея.
В 2020 году в Департаменте записи актов гражданского состояния три раза отметили юбилеи бракосочетания, два раза – золотую свадьбу (50 лет брака) и один раз – жемчужную (30 лет).
Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 516 свидетельств о праве на заключение брака, направленные в 56 стран. Женщины ходатайствовали о таких справках 282 раза, мужчины – 234 раза. Наиболее популярными странами для заключения брака стали Россия и Финляндия, а самыми экзотическими - Гибралтар, Барбадос, Камбоджа, Судан, Перу и Ямайка.
В 2020 году в департамент было представлено 1211 заявлений о разводе, зарегистрировано 1037 разводов, что на 55 меньше, чем годом ранее.
Рождаемость сократилась по всей стране. В столичном загсе в минувшем году было зарегистрировано 4571 рождение, что на 346 меньше, чем годом ранее. Родились 2334 мальчика и 2237 девочек, 88 пар двойняшек, и одна - тройняшек. В браке родились 2324 ребенка, заявление о признании отцовства подано при регистрации 2112 детей, в 135 случаях детей регистрировали матери-одиночки.
В 2020 году среди регистрировавших рождение ребенка родителей примерно 13% в месяц были гражданами других стран, в общей сложности из 27 государств. Наибольшее количество родителей из числа граждан других государств были гражданами России, Украины, Нигерии, Латвии, Республики Бангладеш, Финляндии, Пакистана, Италии, Литвы, Индии и Беларуси.
В минувшем году самыми популярными именами девочек были Мия, София, Анна, Оливия, Адель и Алиса, мальчиков – Александр (Александер), Мартин, Никита, Арон (Аарон), Даниэль и Лукас (Луукас).
В департамент представили 1158 заявлений о смене имени – на 18 больше, чем в 2019 году. Решением Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния новое имя дано 885 раз – зарегистрировано 242 новых имени, 575 новых фамилий, а имя и фамилию разом сменили в 68 случаях; решением Министерства внутренних дел – 172 раза. Вынесено на 26 решений меньше, чем в 2019 году. Чаще всего ходатайствовали о том, чтобы носить фамилию предков. В 2020 году поступило 9 ходатайств об изменении гендерных данных – на 8 меньше, чем годом ранее.
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