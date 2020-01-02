Из газеты Postimees уходят еще два журналиста

Эва-Лотта Киви подтвердила Delfi, что вместе с Салумяэ подала заявление. "Наш уход можно считать продолжением истории после ухода Индрека Леппика (бывший руководитель отдела мнений)", — сказала Киви.

Уход журналистов порталу ERR подтвердил исполняющий обязанности главного редактора Postimees Калев Корв, о причинах он говорить не пожелал.

Корв заверил, что вкладка Arvamuskultuur будет выходить в Postimees и дальше. "Могу всех заверить, что весь материал, который выходил в Postimees, будет появляться и далее в прежнем объеме, в прежнем виде и в прежнем режиме".

Неделю назад из издания ушли сразу шесть журналистов, причем пятеро — из отдела расследований. Немного ранее - еще двое.

По данным Delfi, продолжающийся конфликт возник после того, как руководство Postimees Grupp взялось самостоятельно проводить расследование на основании материалов отдела расследований. А журналистов отдела не привлекли потому, что они якобы не являются беспристрастными.