Из Финляндии на судне Silja Europa прибыл пассажир с симптомами коронавируса
На круизном судне, прибывшем из Хельсинки в Таллинн, передвигался человек с легкими симптомами коронавирусной инфекции, он мог заразить других.
На круизном судне, прибывшем из Хельсинки в Таллинн, передвигался человек с легкими симптомами коронавирусной инфекции, он мог заразить других.
Зараженный пассажир находился на судне Silja Europa, вышедшем из порта Хельсинки 30 июня и прибывшем в Таллинн на следующее утро, сообщает RusERR со ссылкой на портал Yle.
Финское ведомство здоровья и социального развития THL сообщило, что к настоящему моменту зарегистрировано несколько случаев, когда у пассажиров круизных судов позже диагностировали коронавирусную инфекцию.
По сообщениям THL, на данный момент известно о двух семьях, с которыми зараженный находился в близком контакте на конкретном круизе Silja Europa. "Зараженный человек передвигался по судну, поэтому невозможно определить всех людей, с которыми он контактировал", - сказал главный врач, отвечающий за работу поликлиник Хельсинки, Тимо Луккаринен.
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