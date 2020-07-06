Из Финляндии на судне Silja Europa прибыл пассажир с симптомами коронавируса

Зараженный пассажир находился на судне Silja Europa, вышедшем из порта Хельсинки 30 июня и прибывшем в Таллинн на следующее утро, сообщает RusERR со ссылкой на портал Yle.

Финское ведомство здоровья и социального развития THL сообщило, что к настоящему моменту зарегистрировано несколько случаев, когда у пассажиров круизных судов позже диагностировали коронавирусную инфекцию.

По сообщениям THL, на данный момент известно о двух семьях, с которыми зараженный находился в близком контакте на конкретном круизе Silja Europa. "Зараженный человек передвигался по судну, поэтому невозможно определить всех людей, с которыми он контактировал", - сказал главный врач, отвечающий за работу поликлиник Хельсинки, Тимо Луккаринен.