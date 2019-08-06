Из Эстонии выслали назойливо торговавшего на улицах гражданина Румынии

Служба пограничного и миграционного надзора выслала из Эстонии гражданина Румынии 1987 года рождения за назойливую уличную торговлю, сообщает ERR.
Соответствующее предписание с запретом на въезд в Эстонию в течение трех лет было составлено 5 августа, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры.
В сообщении отмечается, что высланный румын в различных местах страны назойливо предлагал на улице свой товар, нарушая общественный порядок.
Также он несколько раз нарушил правила дорожного движения, а выписанные ему штрафы за проступки не оплатил.
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
Роберт Кубица: Кажется, будто мы с Расселом едим разные блюда