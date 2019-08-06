06.08.2019, 11:40

Из Эстонии выслали назойливо торговавшего на улицах гражданина Румынии

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rus.delfi.ee
EST 25
Hommikune liiklus Gonsiori tänaval
Hommikune liiklus Gonsiori tänavalFoto: Tiit Blaat

Служба пограничного и миграционного надзора выслала из Эстонии гражданина Румынии 1987 года рождения за назойливую уличную торговлю, сообщает ERR.

Соответствующее предписание с запретом на въезд в Эстонию в течение трех лет было составлено 5 августа, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В сообщении отмечается, что высланный румын в различных местах страны назойливо предлагал на улице свой товар, нарушая общественный порядок.

Также он несколько раз нарушил правила дорожного движения, а выписанные ему штрафы за проступки не оплатил.

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