Из Эстонии выслали назойливо торговавшего на улицах гражданина Румынии

Служба пограничного и миграционного надзора выслала из Эстонии гражданина Румынии 1987 года рождения за назойливую уличную торговлю, сообщает ERR.
Соответствующее предписание с запретом на въезд в Эстонию в течение трех лет было составлено 5 августа, сообщила во вторник пресс-служба Пыхьяской префектуры.
В сообщении отмечается, что высланный румын в различных местах страны назойливо предлагал на улице свой товар, нарушая общественный порядок.
Также он несколько раз нарушил правила дорожного движения, а выписанные ему штрафы за проступки не оплатил.
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