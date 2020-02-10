Из ели на Ратушной площади сделают дорожку, ведущую к читательскому уголку

”Для нас стало позитивным сюрпризом то, что столько много людей дали волю своей фантазии и отправили нам свои предложения о том, как можно было бы в дальнейшем использовать рождественскую ель. Чаще всего предлагалось сделать из ели скамейку или другую мебель. К сожалению, ель выделяет смолу и поэтому она не подходит для того, чтобы сделать из нее скамейку или другую мебель. Поэтому предпочтение было отдано идеи, которая появилась в отделе городской среды и заключается в том, чтобы нарезать ствол дерева и сделать их него дорожку, ведущую в читательский уголок Койдула, который будет построен летом в Кадриорге”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Идея объявить конкурс о будущем рождественской ели появилась после прочтения письма Юлле Эммар, в котором она попросила сделать из рождественского дерева что-то полезное и долгосрочное. Именно Юлле посадила ель 31 год назад на улице Рыйка, откуда дерево было привезено на Ратушную площадь.

”По нашему мнению, дорожка, ведущая к читательскому уголку, является долгосрочным и символическим сооружением и таким образом мы сможем учесть пожелание Юлле Эммар. По предварительному плану ель будет завтра доставлена в мастерскую, где ее разрежут и обработают специальным веществом. Весной вместе со строительством читательского уголка на углу улиц Койдула и Фельманни будет построена и дорожка, ведущая от перекрёстка улиц к зеленой зоне. В сотрудничестве с Таллиннским литературным центром и Обществом Кадриорга читательский уголок должен быть готов к середине июня”, — добавил Свет.