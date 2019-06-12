12.06.2019, 20:30

Из безработного — в министры. Что больше всего поразило Марта Ярвика на новом посту

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rus.delfi.ee
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Из безработного — в министры. Что больше всего поразило Марта Ярвика на новом посту
Madis Veltman

Еще несколько месяцев назад 63-летний Март Ярвик (член EKRE) официально был безработным и получал пособие в 500 евро. Ныне в его планах - развивать целевое учреждение (Maaelu Edendamise Sihtasutus), которое будет скупать земли, чтобы по льготным ценам сдавать их в аренду возвращающимся на родину с чужбины эстонцам.

По словам Марта Ярвика в интервью Eesti Ekspress, он — жаворонок. ”Годами вставал по утрам в шесть. Теперь — в четверть шестого. Ложусь вечером в 10-11. Иногда, когда что-то пишу, засиживаюсь за полночь”. Вставать министру приходится рано, потому что на работу он ездит из Тюри. На дорогу уходит полтора часа.

- Идея переехать в Таллинн не приходила?

- Нет. И не придет. Я родился на селе, я сельчанин. И никогда стану городским жителем.

- Зарплата министра по сравнению с пособием безработного очень приличная…

- Первую зарплату получил. Она кажется мне несправедливо большой.

- Какой должна быть зарплата доярки?

- Близкой к средней по Эстонии. Сегодня эта работа очень ответственная. Дорогие технологии, от этой работы зависит качество нашего основного продукта — молока. Все, кто работает в поле, не должны получать меньше.

- Сельхозпредприятия не могут платить большие зарплаты, а люди не идут работать на село. Что делать? EKRE ведь говорит, что зарубежную рабочую силу ввозить нельзя.

- Это неверно, я не знаю, откуда идут такие разговоры. В программе EKRE нет такого, что нельзя ввозить заграничную рабочую силу. Говорится о о привлечении арендной рабочей силы, когда налоги в Эстонии не платятся, это проблема. Арендованные работники — часто находящиеся на зарплате в польских или литовских фирмах — получают здесь нередко минимальную зарплату. Посредническая прибыль идет арендным фирмам, а эстонское государство остается вообще без налоговых доходов. Мы против этого.

- Почему нужно ограничить продажу земли иностранцам?

- Для того, чтобы земля Эстонии осталась в руках эстонского народа и эстонских фермеров. Решение видится удивительно простым. Если наш человек хочет продать землю, то покупателем могло бы быть государство или какой-либо государственный орган. Идея в том, что если эстонец продает свою землю, то он продавал бы ее государству и в этом случае не платил бы налог с прибыли.

- В правительстве эту идею обсуждали?

- Нет. Это пока только в моей и моего советника голове.

- Что вас на посту министра больше всего поражает?

- То, что на уровне министров ЕС как бы играются в песочнице. Одни переговоры, а решений нет. Безумно много денег тратится на эти поездки. Это меня поражает.

- Почему вы ушли из ”Отечества”?

- Я прирожденный консерватор. Когда ”Отечество” стало отклоняться от консервативных партийных принципов, особенно перед выборами, то я принял такое решение.

- Кто пригласил вас в EKRE?

- Никто. Я сам позвонил Марту Хельме, потому что мы мыслим одинаково. Встретились, поговорили. И он тогда впервые позвал баллотироваться в рядках EKRE.

- Вы работали на разных должностях. Директор мастерской, водитель автобуса, фермер, теперь министр. Где было трудиться приятнее всего?

- У водителя автобуса ответственность поменьше. Иногда было 50 человек, или больше. Но… может быть это было самое приятное время в жизни. Кто-то попросил меня сравнить работу водителя автобуса и руководителя волости. На что я ответил, что они очень похожи. Один рулит — а других сзади тошнит. Это и про должность водителя, и про должность руководителя волости. И всегда найдутся те, кому всё не нравится.

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