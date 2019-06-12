Из безработного — в министры. Что больше всего поразило Марта Ярвика на новом посту

- Это неверно, я не знаю, откуда идут такие разговоры. В программе EKRE нет такого, что нельзя ввозить заграничную рабочую силу. Говорится о о привлечении арендной рабочей силы, когда налоги в Эстонии не платятся, это проблема. Арендованные работники — часто находящиеся на зарплате в польских или литовских фирмах — получают здесь нередко минимальную зарплату. Посредническая прибыль идет арендным фирмам, а эстонское государство остается вообще без налоговых доходов. Мы против этого.

- Почему нужно ограничить продажу земли иностранцам?

- Для того, чтобы земля Эстонии осталась в руках эстонского народа и эстонских фермеров. Решение видится удивительно простым. Если наш человек хочет продать землю, то покупателем могло бы быть государство или какой-либо государственный орган. Идея в том, что если эстонец продает свою землю, то он продавал бы ее государству и в этом случае не платил бы налог с прибыли.

- В правительстве эту идею обсуждали?



- Нет. Это пока только в моей и моего советника голове.

- Что вас на посту министра больше всего поражает?

- То, что на уровне министров ЕС как бы играются в песочнице. Одни переговоры, а решений нет. Безумно много денег тратится на эти поездки. Это меня поражает.

- Почему вы ушли из ”Отечества”?

- Я прирожденный консерватор. Когда ”Отечество” стало отклоняться от консервативных партийных принципов, особенно перед выборами, то я принял такое решение.

- Кто пригласил вас в EKRE?

- Никто. Я сам позвонил Марту Хельме, потому что мы мыслим одинаково. Встретились, поговорили. И он тогда впервые позвал баллотироваться в рядках EKRE.

- Вы работали на разных должностях. Директор мастерской, водитель автобуса, фермер, теперь министр. Где было трудиться приятнее всего?

- У водителя автобуса ответственность поменьше. Иногда было 50 человек, или больше. Но… может быть это было самое приятное время в жизни. Кто-то попросил меня сравнить работу водителя автобуса и руководителя волости. На что я ответил, что они очень похожи. Один рулит — а других сзади тошнит. Это и про должность водителя, и про должность руководителя волости. И всегда найдутся те, кому всё не нравится.