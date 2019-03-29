ИЗ АРХИВА: "Находящиеся под чужой властью страны выиграют от этого". Еще во времена СССР эстонский дипломат выразил поддержку НАТО

Кросс поделился в Twitter своим постом, ранее опубликованным в 2016 году. К посту прикреплено письме эстонского дипломата и консула в Нью-Йорке (в период 1939–1965) Йоханнеса Кайва, адресованное тогдашнему государственному секретарю США Дину Ачесону. Ачесон был одним из тех, кто в 1949 году подписал Североатлантический договор, положивший начало НАТО.

A rare document. Estonia expressed interest in NATO on the day of its creation in 1949. It took 55 years to join. pic.twitter.com/CIYMiK0WrP — Eerik-Niiles Kross (@EerikNKross) October 1, 2016

Кайв похвалил данное начинание от имени эстонцев и добавил, что оно поможет поддержать мир во всем мире. Он отметил, что Эстония все же находится под властью СССР, поэтому открыто договор поддержать е может, но все же верит, что находящиеся под чужой властью страны выиграют от этого.

Сам Кайв не застал того времени, когда Эстония вступила в НАТО, так как скончался в 1965 год. С основания альянса прошло 55 лет, прежде чем Эстония смогла стать его членом. Протокол о присоединении был подписан в 2003 году, а официально членом НАТО Эстония стала 29 марта 2004 года.